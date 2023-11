‘Populisten draaien oorzaak en gevolg om’

Druktemaker Dolf Jansen wil het vandaag hebben over oorzaak en gevolg. Die worden nogal eens bewust omgedraaid, zo valt de Druktemaker op. Wat te denken van de klachten over een cordon sanitaire bijvoorbeeld? “Dat wordt dan omschreven als het negeren of wegzetten van miljoenen kiezers die er anders over denken en zich wel door de populist of nationalist lieten overtuigen. Het niet willen samenwerken wordt dan als het probleem gezien, de arme genegeerde kiezer als gevolg. Dat is een truc. Of om de wetenschappelijke term te gebruiken: gelul. De oorzaak is namelijk een politicus of beweging die tegen de grondwet ingaat of mensen buitensluit of een religie beledigt en bestrijdt, of de schuld van grote maatschappelijke problemen bij een specifieke, zeer kansarme groep legt die al blij mag zijn als ze op een stoel kunnen overnachten en niet op de besneeuwde grond.”