Populariteit NSC neemt af, Timmermans zit Omtzigt op de hielen

NSC scoort in de peiling van I&O 28 zetels, de combinatie GroenLinks-PvdA 27. De VVD zit daar met 25 zetels weer vlak achter. PVV en BBB komen in de peiling allebei uit op 14 zetels. Veel zegt dat allemaal nog niet: de meeste kiezers zeggen nog geen definitieve keuze te hebben gemaakt.

De tanende populariteit van Omtzigt is volgens I&O-onderzoeker Peter Kanne het gevolg van de onduidelijkheid over de standpunten van de ex-CDA’er. Dat laat onverlet dat Omtzigt vermoedelijk de sleutel in handen heeft bij de vorming van een nieuw kabinet, analyseert de Volkskrant:

“In veel opzichten vindt hij zichzelf terug in de spilpositie die zijn oude partij het CDA decennialang innam op het Binnenhof, zeker als hij de BBB op zijn bagagedrager meeneemt. Alles duidt erop dat hij doorslaggevend wordt in de keuze van de afslag die het land op 22 november neemt, en vooral ook in de kabinetsformatie daarna: gaat hij mee in het streven van de VVD naar een zo rechts mogelijke coalitie, of neigt hij richting GroenLinks-PvdA?”