Popmuziek is steeds simpeler, agressiever en egoïstischer

Eva Zangerle, een van de onderzoekers van de universiteit van Innsbruck, wil niet naar individuele artiesten wijzen en benadrukt dat muziek een 'spiegel van de samenleving' kan zijn die toont hoe de emoties, waarden en obsessies in de loop der tijd veranderen. Ze wijst er op dat het muzikale landschap de afgelopen 40 jaar drastisch is veranderd "van hoe muziek wordt verkocht tot en met hoe het wordt gemaakt".

De wetenschappers bestudeerden hoe emoties worden uitgedrukt in de songteksten, hoeveel moeilijke woorden er worden gebruikt en hoe vaak er sprake is van herhaling. "Alle genres vertonen een tendens naar meer eenvoudige nummers met meer herhalingen," verklaart Zangerie aan The Guardian. Rapmuziek vertoont wel steeds meer herhaling maar kent ook veel langere teksten dan andere muziek. Herhaling is een effectief middel om te zorgen dat een nummer makkelijker blijft hangen.