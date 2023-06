Poolse scheids die finale Champions League fluit eregast bij partij 'tegen Joden, homo's en abortus'

De Europese voetbalbond UEFA heeft om tekst en uitleg gevraagd waarom de Poolse topscheidsrechter Szymon Marciniak deze week een van de sprekers was op een extreemrechts evenement. De UEFA zit met de kwestie in zijn maag omdat Marciniak volgende week de finale van de Champions League fluit.

Marciniak, die ook de finale van het WK voetbal mocht fluiten, was afgelopen maandag een van de hoofdsprekers op een evenement georganiseerd door de politicus Sławomir Mentzen, leider van de extreemrechtse Geconfedereerde Partij. Een van de slogans van die partij: “Wij staan op tegen Joden, homo’s, abortus, belasting en de Europese Unie.” In 2021 lanceerde hij een eigen biermerk genaamd White IPA Matters, een reactie op de Black Lives Matter-beweging.

De aanwezigheid van Marciniak op de bijeenkomst van Mentzen werd naar buiten gebracht door de anti-racistische organisatie Never Again. Mentzen en Marciniak maakten er overigens ook bepaald geen geheim van. Voor het evenement werden verschillende posters verspreid, waaronder een waarop Marciniak te zien is in een FIFA-scheidsrechterstenue. Ook werd de aanwezigheid van de arbiter aangekondigd op Facebook.