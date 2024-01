Poolse president Duda verbergt twee veroordeelde leden van eigen extreemrechtse PiS-partij

De Poolse politie heeft dinsdag twee veroordeelde leden van de extreemrechtse voormalige regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) gevangen genomen nadat president Andrzej Duda het duo onderdak had verleend. Dat meldt ANP. Volgens de onlangs verkozen premier Donald Tusk probeerde Duda daarmee te voorkomen dat de twee in de gevangenis belandden.

Het gaat om de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Kaminski en diens staatssecretaris Maciej Wasik. Zij zijn door een rechtbank in Warschau veroordeeld tot twee jaar celstraf wegens ambtsmisbruik. Duda had de twee in 2015 al gratie verleend, maar het Hooggerechtshof verklaarde dit in december vorig jaar onwettig. De politie stond op het punt de politici te arresteren en naar de gevangenis te brengen, toen bleek dat ze niet thuis maar in het paleis waren. Volgens Kaminski verstopten ze zich niet, maar waren ze slechts "bij de Poolse president totdat het kwaad verliest".