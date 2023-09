Pomppopulisme: VVD subsidieert benzine voor de eenvoudige miljonair

VVD-fractieleider Sophie Hermans kan er tranentrekkende betogen over afsteken: over de Nederlanders met een klein inkomen die volgend jaar niet meer rond kunnen komen omdat de accijnskorting dan dreigt te worden afgeschaft.

Arjen Lubach ergert zich flink aan dit pomppopulisme van de VVD. “Het is duidelijk wat Sophie Hermans aan het doen is, want iedereen haat het om veel te betalen voor benzine. Ook de eenvoudige multimiljonair weet niet wat hij meemaakt”, zegt hij voordat hij een filmpje van een klagende Frans Bauer laat zien.