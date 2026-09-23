Politiewetenschapper ontkent bij voorbaat de rol van racisme bij de dood van Alfredo Goeloe Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 290 keer bekeken • Bewaren

De uitvaart van de 51-jarige Alfredo Goeloe dinsdag in Rotterdam

Naar aanleiding van het onderzoek naar de dood van Alfredo Goeloe in Rotterdam, deed politiewetenschapper Jaap Timmer op dinsdag 22 september 2026 bij Nieuwsuur uitspraken die om opheldering vragen.

Na zijn analyse omtrent de omstandigheden waaronder de heer Goeloe het leven zou hebben gelaten, schroomde de heer Timmer namelijk niet om onomwonden stelling te nemen. Ondanks dat hij zelf aangaf van mening te zijn dat de uitkomsten van het onderzoek afgewacht dienden te worden, wist hij één ding zeker. De aanhouding had niets met kleur of achtergrond te maken. Er was dus geen sprake van discriminatie of racisme.

Hier was hij zeer resoluut in. De heer Timmer heeft uiteraard net als ieder ander het volste recht om een mening hierover te hebben. Hoe de heer Timmer echter aan deze wetenschap komt is een raadsel gebleven, omdat hij geen duidelijkheid verschafte op welke wijze hij tot deze conclusie was gekomen. De vragen die zijn uitspraken oproepen, zijn: Heeft hij deelgenomen aan het onderzoek? Heeft hij de betrokken agenten hieromtrent verhoord dan wel gesproken? Of heeft hij contact gehad met de vele getuigen dan wel de vele filmopnames gezien die rondcirculeren?

Allemaal vragen die graag zo snel mogelijk beantwoord dienen te worden door de heer Timmer. Van een politiewetenschapper mag dit denk ik wel gevraagd worden zodat hij alsnog een feitelijke onderbouwing kan geven van zijn conclusie. Of heeft hij deze uitspraak gedaan omdat het zijn persoonlijke overtuiging is dat er niet gediscrimineerd wordt bij de Nationale Politie?

Indien dit laatste het geval is, dan betekent dit dat de heer Timmer bevindingen en uitspraken van de allereerste korpschef van de Nationale Politie in 2012, de heer Bouman en opeenvolgende korpschefs, dat er wel degelijk sprake is van etnisch profileren en discriminatie/racisme binnen en door de Nationale Politie, naast zich heeft neergelegd. In dat geval heeft de heer Timmer zich wat mij betreft gediskwalificeerd als politiewetenschapper.

Het feit dat agenten van de Nationale Politie jaren geleden elkaar adviezen gaven om meineed te plegen door bij een staandehouding van een persoon met een migratieachtergrond of 'kleurtje' achteraf in het proces verbaal te liegen dat zij niet wisten wie zij staande hielden. Zodoende konden zij nooit worden beticht van etnisch profileren en of discriminatie. Deze adviezen werden open en bloot met naam, toenaam en dienstnummer op het interne politie internetsysteem, intranet, gegeven. Deze informatie kwam via journalisten naar buiten.

Zou de heer Timmer ook op de hoogte zijn geweest van deze oproepen van agenten tot het plegen van meineed door te liegen over iemand achtergrond of kleur? Waarom was en is de achtergrond of huidskleur van mensen een issue bij de agenten?

Op een moment dat het onderzoek naar deze voor de nabestaanden traumatische gebeurtenis en die een schok in de zwarte gemeenschap in Nederland heeft veroorzaakt nog gaande is, is het door deze politiewetenschapper zo snel mogelijk verschaffen van duidelijkheid gewenst. Hij kan dit rechtzetten. In alle andere gevallen zal dit ten koste gaan aan de integriteit, alsook het volledig kwijtraken van het al niet al te grote vertrouwen van de zwarte Nederlandse gemeenschap in de Nationale Politie.