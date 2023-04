Politiemacht haalt knuffelgeit weg bij 9-jarig meisje dat dier wil redden van het slachthuis

6 apr. 2023 - 9:29

Het is wetenschappelijk aangetoond dat we genoeg alternatieven hebben om gezond te kunnen eten zonder vlees, als het al niet gezonder is. Dan is het de ethische kwestie, weegt ons genot van de smaak van vlees op tegen het dierenleed. Daar mag je kinderen over informeren. Je mag ze laten weten hoe we met dieren omgaan op boerderijen, op transport en in slachthuizen. Je mag ze informeren over het feit dat dieren ernstig kunnen lijden. Dan kunnen ze zelf beslissen of ze het ethisch vinden om dieren te eten. Ik heb al een vermoeden wat de meeste kinderen zouden vinden.