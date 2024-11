Politieke verklaring van Schoof over racisme moet niet verward worden met waarheidsvinding Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 270 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

VVD-minister Van Weel van Justitie en Veiligheid gaf in de uitzending van WNL vandaag glashelder aan hoe het kabinet omgaat met de waarheidsvinding over het begrip racisme in het kabinet Schoof. De verklaring van premier Schoof geeft daar volgens hem duidelijkheid over. In die verklaring zei Schoof dat er geen racisme was en is in het kabinet.

Van Weel gaf voorts aan dat elke zweem van racisme niet bevestigd of ontkend kan worden omdat de notulen geheim zijn. Wat er feitelijk in de ministerraad is gebeurd en besproken kan nimmer in de openbaarheid worden onthuld. Hij gaf daarmee een eerlijk antwoord op een staatsrechtelijk complex vraagstuk. Een antwoord dat alleen maar méér vragen oproept. Bijvoorbeeld over het vertrek van de NSC-staatssecretaris Toeslagen van het departement Financiën.

De paniek was niet voor niets groot bij de vier coalitiepartijen toen bekend werd gemaakt dat voornoemde bewindsvrouw zou vertrekken vanwege de sfeer en gedane uitlatingen in het kabinet-Schoof.

Uiteraard willen de oppositie en de politiek nog geïnteresseerde burgers weten wat er precies gebeurd is en waarom premier Schoof met deze politieke verklaring is gekomen over racisme. Daar ligt een lang onderhandelingstraject op de vrijdagmiddag en -avond aan ten grondslag. Want de verklaring van Schoof over racisme heeft niets met waarheidsvinding te maken. Wel over de uitkomst van spoedoverleg tussen vier coalitiepartijen waarin besloten is om het kabinet gezamenlijk in leven te houden.

Dan moet de waarheidsvinding vanzelfsprekend wel geweld worden aangedaan omdat het landsbelang beter af is met het voortbestaan van het kabinet. De waarheidsvinding is vervolgens onderwerp geweest van overleg tussen partijen waarin onderhandeld is over het beste verhaal dat politiek naar buiten gebracht kan worden als zijnde de waarheidsvinding van het gehele kabinet-Schoof en zijn vier coalitiepartijen.

De waarheidsvinding is dus niet meer dan een ordinaire juridische afspraak wat de waarheid is die naar buiten wordt gebracht als dragende motivering om als kabinet Schoof door te kunnen gaan.