Politieke tornado van Pieter Omtzigt leidt tot zware verwoestingen bij VVD en BBB, maar ook winst voor PvdD

De Politieke Barometer Ipsos over augustus, uitgevoerd tussen 1 en 4 september, laat de verwoestingen in het peilingenlandschap zien als gevolg van de lancering door Pieter Omtzigt van zijn partij Nieuw Sociaal Contract (NSC). Ipsos schrijft over de peiling die werd verricht vóór het debacle met de presentatie van BBB-'premierskandidaat' Mona Keijzer: