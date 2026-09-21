Politieke toekomst Jetten in gevaar door VVD? Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 467 keer bekeken • Bewaren

In Den Haag heerst alom de vrees dan wel verwachting dat de VVD het kabinet gaat laten vallen. De partij, die zich alleen nog door opportunisme laat leiden, zou zo een nieuw (ultra)rechts kabinet willen bewerkstelligen. Politiek commentator Tom Jan Meeuws van NRC meldt in zijn wekelijkse nieuwsbrief Machtige Tijden dat er een manier bestaat om dat politiek vandalisme te voorkomen:

Herman Tjeenk Willink wees laatst bij een boekpresentatie op een kleine wijziging in het reglement van orde van de Kamer uit 2012. Daarin „is uitdrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid van wisseling van samenstelling van een kabinet zonder verkiezingen”. Hij zei „zeker” te zijn dat de VVD in deze coalitie zal „dreigen met politieke crisis”. En „een breed besef” van de mogelijkheid om in dat geval een nieuw kabinet zonder tussentijdse verkiezingen te vormen „lijkt me een goed middel” tegen zo’n dreigement, aldus Tjeenk Willink.

Bij de coalitiepartijen ontstaat steeds meer ergernis over de houding van de VVD. Hoewel minder dan een op de zeven kiezers er op stemde doet de voorheen liberale partij alsof ze de baas van het land is. Door die irritatie bestaat de mogelijkheid dat als de VVD breekt er doorgeregeerd zou kunnen worden met een ander minderheidskabinet. Iets met PRO bijvoorbeeld. In dat verband worden de Provinciale Statenverkiezingen die in maart plaatsvinden extra interessant. Daarmee wordt immers ook de samenstelling van de Eerste Kamer bepaald.

Als de VVD breekt is het ook de vraag of Rob Jetten dat als politicus overleeft. Want met de VVD in zee gaan leidt opvallend vaak tot het einde van de politieke carrière. Meeus somt op:

Ga maar na. Vicepremier Maxime Verhagen (CDA, Rutte I) verdween na de vroege val van dit kabinet in 2012 van het toneel. Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA, Rutte II) verloor in 2017 als lijsttrekker het historische aantal van 29 PvdA-zetels (en kwam de klap nooit te boven). Vicepremier Hugo de Jonge (CDA, Rutte III) moest zich in 2020 terugtrekken als lijsttrekker. Daarna verdwenen ook de vicepremiers Sigrid Kaag (D66, Rutte IV) en Wopke Hoekstra (CDA, Rutte IV) door de vroegtijdige val van dit kabinet in 2023 van het nationale politieke toneel. Toen kwam het tijdperk van Dilan Yesilgöz. Na de zege van Geert Wilders in 2023 trad de VVD ondanks aarzelingen toe tot het kabinet-Schoof. Na de val vorig jaar klaagden oud-bewindslieden van PVV, NSC en BBB over de destructieve houding van liberale bewindslieden.

Ravage. Dat is het resultaat van in zee gaan met de VVD, de partij die het belang van de allerrijksten boven alles plaatst.