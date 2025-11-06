Politieke partijen grijpen in na lawine aan moties geschreven door ChatGPT Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 396 keer bekeken • bewaren

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft tientallen moties van een politieke partij terzijde gelegd omdat ze geschreven zijn door ChatGPT of vergelijkbare AI-software. De indiener bleek niet in staat de inhoud van de vaak onbegrijpelijke moties uit te leggen. De kleine lokale partij Heel de Stad diende tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting maar liefst 87 moties in op een totaal van 115. D66 constateerde dat goede inhoudelijke behandeling van die moties niet mogelijk was en stelde voor ze allemaal van de agenda te halen. Dat werd na enige aarzeling door de hele raad, minus de fractie van Heel de Stad, aangenomen maar niet nadat de fractievoorzitter eerst uitgebreid de kans kreeg zijn moties toe te lichten. Dat liep op niets uit.

Ondanks de uitleg van Boers, blijven veel voorstellen onnavolgbaar volgens raadsleden. "U heeft iets opgeschreven wat ik niet begrijp, kunt u dat uitleggen?", vraagt Roel Veugelers van het CDA. "U zult het zelf uit moeten leggen", is het antwoord van Boers. Maar daar neemt Veugelers geen genoegen mee. Hij dient, samen met andere partijen, een motie in om een maximaal aantal raadsvragen, moties en amendementen in te voeren. Ook zijn raadsleden benieuwd hoeveel geld, tijd en werk het indienen van een motie en raadsvraag kost voor de griffier. Uiteindelijk stemmen alle partijen van de Vlaardingse gemeenteraad (op Heel de Stad na) tegen het behandelen van de 87 moties en amendementen. Meerdere raadsleden zeggen dat de voorstellen zijn geschreven met Artificial Intelligence (AI), bijvoorbeeld ChatGPT. "Wat mij betreft halen we deze AI-meuk van de agenda", aldus Tom Vleeschhouwer.

Politici roepen vaker de hulp in van ChatGPT. Deze zomer ontstond er ophef in het Verenigd Koninkrijk omdat clichés waar ChatGPT in grossiert steeds vaker opduiken in speeches en bijdragen van parlementariërs. Een verontrust parlementslid maakte daarop een ChatGPT-Bingo kaart waarmee het gebruik van de zogenaamd intelligente sofware eenvoudig opvalt.

Zoals vaker bij meer toepassingen van ChatGPT bewijst het gebruik vooral het onvermogen van de gebruiker. Dat is zelfs in het geval van volksvertegenwoordigers een serieus probleem.