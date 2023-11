Politieke partij LEF verstoort uitzending Buitenhof

12 nov. 2023 - 13:44

De sympathisant van LEF is onze nummer 1, Daniël van Duijn. Als de media ons niet uitnodigen voor talkshows nodigen we onszelf wel uit. Zou leuk zijn als Khalid en Sophie en deNieuwsBV aandacht zouden besteden aan de jeugd en hun problemen. En de partij die speciaal voor hen is opgericht: LEF. Bart de Graaff heeft het rebelse BNN voor hen opgericht toch?!