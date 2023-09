Politieke Magie, Magische Politiek Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 396 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Zo moet een lijsttrekker, zeker tegenwoordig, tot de Verbeelding spreken... moet toegang hebben tot onze magische laag. Diens rationaliteit, diens programma blijkt duidelijk van minder belang.

Naast de Markthal prijkt in Rotterdam het monument “Hommage aan Marten Toonder” ('Het Bommelding'). Het monument is het resultaat van een motie van de Stadspartij (met algemene stemmen aangenomen, toentertijd!) om Marten Toonder, geboren in Rotterdam de eer te bewijzen 'die past bij een Heer van stand.'

De stripschrijver Marten Toonder was in hoge mate een adept van Carl Jung, volgens wie de mens in zijn handelen meer gekenmerkt wordt door zijn magische laag dan door zijn rationaliteit... Het (rechts)populisme drijft op die notie.

Maar ook 'gewone' politieke partijen kunnen niet zonder magie. Zo moet een lijsttrekker, zeker tegenwoordig, tot de Verbeelding spreken... moet toegang hebben tot onze magische laag. Diens rationaliteit, diens programma blijkt duidelijk van minder belang. Zie Pieter Omtzigt. Zijn lijst met de 44 poppetjes, die is er nu. Zijn programma? Dat komt nog! Drie weken voor de verkiezingen is blijkbaar vroeg genoeg.

Om succesvol toegang te krijgen tot in onze magische laag nemen onze politieke partijen vrijwel zonder uitzondering vandaag de dag een reclamebureau onder de arm. Die hen o.a. aan een pakkende verkiezingsslogan moeten helpen. Ook ik ben als verkiezingsslogan-schrijver ooit actief geweest en wel voor de PvdA.

Mijn slogan ging uit van de gedachte dat de partij wel wat vrolijkheid kon gebruiken. Ik ben een voorstander van Plezant Socialisme zoals de Vlaming dat noemt (wijlen Steve Stevaert).Het was in de dagen dat eigenlijk de Rode Roos het enige "groen” was, wat er toen qua imago aan de sociaal-democratie te ontdekken viel. Ook daar wilde ik vruchtbaar wat aan doen.

Dit werd mijn slogan:

Ik ben lid van de Partij van de Aardbei

Kok, ik wil slagroom!

Deze speelsheid vond geen genade bij de toenmalige apparatsjiks. Ook niet bij Wim Kok. Mijn slogan ging de mist in! Gevolg: die eens zo grote partij, de PvdA, onder Joop den Uyl nog meer dan vijftig zetels, heeft er heden nog maar een schamele negen. Eigen schuld, dikke bult. Hadden ze maar...

Wim Kok kende ik dank zij het toentertijd zeer goed beluisterde radioprogramma op de zaterdag: 'In de Rooie Haan' van Jan Nagel. Daarin kwam nogal eens het onvermijdelijke item 'criminaliteit' aan de orde. Omdat ik toen voorzitter was van de Coornhertliga, de vereniging tot humanisering van het strafrecht, mocht ik dan opdraven voor commentaar. Na mij behandelde Wim Kok vervolgens, toen voorzitter van de FNV, het onvermijdelijke item 'sociale zaken'. Zodoende.

Dat ik altijd zo gul in zijn programma mocht optreden, heeft mij een levenslang zwak bezorgd voor Jan Nagel. En toen hij later, heel veel later, 50Plus oprichtte, bezorgde ik hem prompt als onbezoldigde vriendendienst de volgende slogan.( Henk Krol was toen de Lijsttrekker) (25 Maart was de dag van de verkiezingen):

Op 25 Maart worden alle alle Oudjes Krols!

Jan deed er niets mee. Gevolg: Vijftig Plus is heden op sterven na dood. Eigen schuld, dikke bult. Had hij maar...!

Ik heb niets op met Thierry Baudet. Maar de term homeopathisch verdund losweken uit de natuurgeneeswijze en politiek toepassen is een vondst. Die term is namelijk zeer goed op hem zelf toepasselijk. Rechtspopulisme is fascisme homeopathisch verdund.

Inmiddels hebben we de BBB met Caroline van der Plas. Zij tracht ons een rechstpopulisme 'met een menselijk gezicht' voor te schotelen. Haar rechtspopulisme is dus een behoorlijke slok verdunder dan dat van Thierry. Het gaat de goede kant op! (sic!).... En dan komen we tenslotte uit bij Pieter Omtzigt. Sint Pieter.

Soms pleegt iemand mij als volgt aan te spreken: “Meneer K., hoe links bent u eigenlijk? Bent u eigenlijk nog wel links?” Dan antwoord ik steevast met de volgende mantra: “Ik worstel met mijn RECHTSHEID en DAT zouden méér mensen moeten doen!"

Ik ga dus niet op Pieter Omtzigt stemmen, maar hij is natuurlijk verre te verkiezen boven Caroline van der Plas. In de toeslagenaffaire heeft hij laten zien om te zien naar de sociaal zwakkeren onder ons... Dat siert de man!

Bij dezen schenk ik hem dan ook gratis en voor niets de volgende verkiezingsslogan: