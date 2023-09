Politieke drama’s overschaduwen de ideeënstrijd Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 202 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse politiek bevindt zich momenteel in een diepe crisis.

Na een langdurige periode waarin Nederland geregeerd werd door Rutte en zijn medestanders, leek er eindelijk een nieuw tijdperk aan te breken. Pieter Omtzigt veroorzaakte een aardverschuiving in de peilingen. Met zijn nieuwe partij bracht hij, net als de linkse partijen, bestaanszekerheid weer op de politieke agenda. Het zag er allemaal veelbelovend uit en een betere bestuurscultuur leek vrijwel gegarandeerd. Het niveau zou immers aanzienlijk moeten dalen om slechter te presteren dan Rutte. Helaas is dat precies wat er is gebeurd. Het niveau is gedaald en het rommelt in zowel politiek links als rechts Den Haag. Het gaat bij veel partijen ronduit beroerd.

De Nederlandse politiek bevindt zich momenteel in een diepe crisis. Een crisis die zich vooral online en in achterkamertjes voltrekt. De meest bekende kopstukken van de achterkamertjespolitiek mogen dan wel vertrekken, in andere partijen wordt die politiek nu plots zichtbaar. Er valt enkel te gissen naar wat zich exact binnen de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft afgespeeld, maar veel goeds betekende het niet.

De dierenpartij bevond zich eindelijk in een sterke positie in de peilingen en had een belangrijke bondgenoot kunnen zijn voor het PvdA-GL-blok, dat hoog in de peilingen staat als het enige linkse licht tussen midden-rechtse en rechtse partijen.

Helaas lijkt de kans groot dat de interne problemen bij de PvdD hun kansen bij de verkiezingen hebben verkleind.

Dan de partijen waar juist geen achterkamertjespolitiek is, maar wel een ondoordachte politieke strategie. Om te beginnen de BoerBurgerBeweging (BBB).

De BBB heeft tot september geheimzinnig gedaan over de premierskandidaat en nu ze er een hebben aangekondigd, blijkt de BBB het gebruik van het woord ‘premierskandidaat’ toch niet geheel op zijn plaats te vinden. Een vreemde strategie.

Daarnaast heeft de nummer drie op de lijst van de BBB in een recent interview het stemadvies gegeven om op Derk Boswijk (CDA) te stemmen, want wat maakt het uit wie er wint? Bizar. Tot slot was er de omstreden zetelroof van de BBB. Zij hebben op de valreep van de huidige Tweede Kamerverdeling twee zetels van JA21 en één zetel van de PVV vlak voor de verkiezingen ingepikt. Wat wil een zogenaamde middenpartij hiermee uitstralen?

Verder is er de nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt. Aanvankelijk leek alles goed te gaan, gezien Omtzigt zijn betrokkenheid. Een partij geleid door Omtzigt kon volgens velen geen fouten maken. Toch werden we getuige van hoe Omtzigt toegaf aan de druk van social media door oude screenshots die opdoken. Deze screenshots onthulden dat de nieuwste woordvoerder van NSC, de heer Aerden, de BBB een “gezwel” zou hebben genoemd. Aerden verloor daardoor vrijwel meteen zijn nieuwe positie.

Schelden op partijen is inderdaad niet hoe het hoort, maar waarom was dit niet beter gecheckt? Waarom reageerde NSC zo snel en ondoordacht? Omtzigt boft dat politiek Nederland hem een vrijkaart heeft gegeven door een immens vertrouwen in hem, maar vertrouwen verdwijnt snel.

Op dit moment lijkt een mogelijke coalitie met Omtzigt de enige optie te zijn die zowel links als rechts enigszins aanspreekt, dus het zou handig zijn als de partij ietwat groot blijft. Polarisatie kan dan afnemen en kiezers lijken extremere partijen te verlaten om terug te keren naar het politieke midden waar de partij van Omtzigt zich bevindt.

Als al deze chaos echter voortduurt, zullen de VVD en de PvdA-GL-fractie waarschijnlijk profiteren. Als alle andere partijen er een puinhoop van maken, zullen kiezers zich tot deze stabiele partijen wenden. Nederland zou dan een herhaling kunnen zien van de verkiezingsuitslag van 2012, maar dit scenario lijkt me sterk. Men zou zeggen dat de partij die de coalitie liet klappen in een cruciaal moment daar ook voor moet worden afgestraft bij de verkiezingen.

Het is teleurstellend om te zien hoe de verkiezingen tot nu toe worden overschaduwd door politiek drama. Wat Nederland echt nodig heeft, zijn ideeënstrijden en oplossingen voor urgente problemen. Er is een woningentekort, het gaat niet goed met veel jongeren, de inflatie nekt de laagste inkomens, vluchtelingen worden niet goed opgevangen, de klimaatcrisis blijft onopgelost en de toeslagenaffaire en het probleem in Groningen zijn beide verre van opgelost. En dat is niet eens alles, want de belastingdienst blijkt opnieuw onwetmatig te hebben gehandeld met betrekking tot persoonsgegevens. Hier gaat het te weinig over.