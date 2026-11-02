Politieke crisis in België, de oorzaak zal je bekend in de oren klinken Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1032 keer bekeken • Bewaren

De rechtse Belgische premier Bart De Wever gaat maandagochtend naar de koning om het ontslag van zijn kabinet in te dienen. De regeringspartijen kunnen het niet eens worden over de begroting. Het breekpunt zal ook de Nederlandse kiezers bekend in de oren klinken: hoeveel moeten de rijkste Belgen bijdragen aan het oplossen van de problemen?

De partij van De Wever (N-VA) en de Waalse liberalen (MR) willen de rijken ontzien, terwijl de sociaaldemocraten (Vooruit), de christendemocraten (CD&V) en de Waalse centristische partij Les Engagés vinden dat er wel degelijk iets mag worden gevraagd van de sterkste schouders, schrijft VRT NWS .

“Koning Filip ontvangt premier De Wever om 9.30 uur op het Paleis. Daar zullen ze de impasse bespreken. "Ofwel aanvaardt de koning het ontslag, en dan valt de regering. Of de koning houdt het ontslag in beraad en geeft De Wever meer tijd", zegt Verhulst. Wellicht kiest koning Filip er - net als vorig jaar - voor om het ontslag in beraad te houden, om de druk op de onderhandelaars hoog te houden, voorspelt politicoloog Carl Devos (UGent).”

Die voorspelling lijkt uit te komen. De koning heeft aangekondigd dat hij vrijdag opnieuw met De Wever wil spreken.

De linkse oppositie heeft ondertussen geen goed woord over voor de actie van de premier. “De begrotingsonderhandelingen lopen vast, omdat de regering opnieuw de rekening naar gewone werkende mensen wil sturen. Ondertussen blijft het belasten van de 1 procent rijksten een taboe aan de onderhandelingstafel”, constateert de PVDA, een zusterpartij van de SP. Het Waalse Ecolo spreekt van “het falen van een meerderheid die haar dogma's boven de belangen van de bevolking stelt”.

CD&V roept de andere coalitiepartijen op om verder te onderhandelen.