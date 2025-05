Politiek vanuit het leven, niet erboven Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 310 keer bekeken • bewaren

Dirk Sloots Oprichter PRO Eindhoven

“Politiek begint bij houding.” Dat schreef ik eerder, en veel mensen herkenden zich daarin. Maar minstens zo vaak volgde de vraag: Wat volgt daar dan uit? Een terechte vraag. Want een menselijke houding is pas waardevol als ze zichtbaar wordt in keuzes, beleid en bestuur. Politiek mag geen systeem op afstand zijn, maar moet een manier van samenleven zijn — geworteld in vertrouwen.

Zonder dat vertrouwen zweeft elk beleidsplan, hoe goed bedoeld ook.

Geen bestuur zonder vertrouwen

Wat mensen zoeken, is bestuur dat wérkt. Niet perfect, maar wel betrouwbaar. Niet nog een uitleg waarom iets niet kan, maar de wil om samen te zoeken naar hoe het wél kan. Dat begint niet in de bestuurskamer, maar in het dagelijks leven van mensen: in hun klas, hun straat, hun zorginstelling, hun werk.

Daar moet het fundament liggen.

Minder controle, meer vertrouwen in vakmensen

Neem de zorg. Een wijkverpleegkundige die meer tijd kwijt is aan registratie dan aan zorg vraagt niet om nieuwe regels, maar om vertrouwen in haar vak. Of het onderwijs: een leraar die verdrinkt in verantwoordingsformulieren wil niet méér kaders, maar ruimte om les te geven.

Bestuur moet niet over mensen heen regeren, maar naast hen. Geef vakmensen de ruimte om te doen wat zij het beste kunnen.

Investeren waar het telt

Dat betekent: investeren in onderwijs dat leraren weer de ruimte geeft om écht les te geven, in plaats van vooral te administreren. In zorg waarin menselijke aandacht belangrijker is dan codes en vinkjes. In bestaanszekerheid die mensen uit de stress haalt en hen ademruimte biedt. En in gemeenschappen die elkaar dragen – niet als laatste vangnet, maar als erkende kracht van een samenleving die zorg draagt voor elkaar.

Onderwijs: terug naar de kern

Onderwijs raakt aan de kern van wie we zijn en hoe we samenleven. Maar veel leraren raken vermoeid en vervreemd. Niet omdat ze hun werk niet willen doen, maar omdat het systeem hen steeds minder ruimte geeft om het goed te doen.

Wat nodig is, is vertrouwen in de leraar als vakmens. Niet nog meer protocollen, maar ruimte om les te geven. Geen toetsfabriek, maar onderwijs dat draait om nieuwsgierigheid, vorming en verbinding. Beleid moet niet over de klas worden uitgerold, maar samen met de klas worden ontwikkeld.

Want onderwijs is niet alleen voorbereiding op het leven — het is het leven.

Een overheid die zichzelf durft te hervormen

Een politiek die weer klopt, vraagt ook om een overheid die zichzelf durft te veranderen. Niet door nóg een hervorming bovenop de vorige, maar door ruimte te maken. Minder regels, minder afstand, minder wantrouwen. Geen beleid dat stuurt op vinkjes, maar beleid dat werkt in de praktijk.

Vertrouwen is geen luxe, het is brandstof voor goed bestuur.

Wat werkt, wat recht doet, wat helpt

En ja, dat vraagt keuzes. Maar niet op basis van ideologie of peilingen. De enige maatstaf zou moeten zijn:

Wat werkt? Wat is rechtvaardig? Wat helpt mensen vooruit?

Politiek hoeft niet te beginnen met het grote antwoord. Ze mag beginnen met het stellen van de juiste vragen — en dan luisteren, verbinden en bouwen.

Tijd voor bestuur dat weer klopt

We hebben geen behoefte aan nóg een beleidsronde zonder draagvlak. We hebben behoefte aan bestuur dat mensen serieus neemt. Onderwijs dat weer draait om lesgeven. Zorg die weer draait om zorg. Zekerheid die mensen rust en ruimte geeft.

Dat begint niet op papier, maar op de werkvloer. In de wijk. Aan de keukentafel. Dáár ligt de werkelijkheid waarop bestuur zich moet richten. Niet boven mensen, maar midden in hun leven.

Laten we dáár samen aan bouwen — met open vizier en vaste grond onder de voeten.