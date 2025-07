Politiek uitvaagsel maakt hulp aan mensen zonder verblijfstitel strafbaar Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 711 keer bekeken • bewaren

Als dit doorgaat wordt dat een daad van verzet en gaat bij eerlijke mensen het geweten boven de wet.

72 Kamerleden hebben ervoor gezorgd dat straks niet alleen illegaal verblijf in Nederland strafbaar wordt gesteld maar ook het geven van hulp aan mensen die zonder de juiste papieren op het grondgebied van ons verdoemde Koninkrijk verblijven. Een aantal Kamerleden ontbrak omdat ze de plechtigheden rond Keti Koti bijwoonden.

Die 72 Kamerleden deugen niet. Zij zijn een gevaar voor de democratie. Uit ideologische overtuiging of wat nog gevaarlijker is uit onachtzaamheid. Als de Eerste Kamer hier geen stokje voor steekt ben je strafbaar als je iemand de weg wijst of onderdak geeft zonder dat je eerst diens papieren hebt gecontroleerd. Dan kun je een half jaar gevangenisstraf krijgen.

Fuck de voorstemmers. Fuck them big time.

Het zou betekenen dat het helpen van mensen zonder papieren een misdrijf wordt. Dat kan dan voortaan alleen nog maar in het geheim en ondergronds gebeuren. Dit land wordt sterk beïnvloed door de Amerikaanse cultuur. Je zult zien dat men het straks gaat hebben over de Underground Railroad in Nederland. Zo heette een groot netwerk dat ontsnapte slaven uit handen van de autoriteiten hield.

Maar een betere naam is de Landelijke Organisatie of afgekort LO. De LO was een netwerk voor hulp aan onderduikers tijdens de Duitse bezetting. Ze werd geflankeerd door groepen die eventueel gebruik van geweld konden maken om de vervolgens van die onderduikers aan te pakken. Die heetten de Knokploegen. Daar komt die term vandaan. In beide organisaties speelden calvinistisch georiënteerde christenen een hoofdrol. Dat mag er ook wel bij.

Als dit krankzinnige Kamerbesluit – ook nog op Keti Koti aangenomen – overeind blijft, krijgen we in Nederland weer een ondergrondse in de betekenis van de jaren veertig tot vijfenveertig.

Onthoud de namen van de voorstemmers. Zet een kruisje bij de namen van hun partijen.

Bij hen is de democratie niet in goede handen. Zij kotsen op de grondwet.

Stem ze weg. Ze hebben de kern van hun wezen zelf ontmaskerd. Het is politiek uitvaagsel. Anders is straks eenvoudige hulp aan mensen zonder verblijfstitel een verzetsdaad en gaat bij eerlijke mensen het geweten boven de weet.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

