Politiek rechts helpt de industrie naar de gallemiezen

Wilders zal binnenkort wel weer links de schuld geven van de teloorgang van de industrie.

Door: Jan Berghuis & Roel Berghuis

De directie van Tata Steel Nederland kondigde een grootschalig transformatieplan aan om de winstgevendheid van het bedrijf te herstellen en de concurrentie te verbeteren voor een duurzame toekomst. De vakbonden spraken direct van een massareorganisatie van 1800 mensen die moeten vertrekken. Een reorganisatie zonder uitgewerkte plannen en onderbouwing. Het Werkgelegenheidspact in de CAO, dat gedwongen ontslagen niet mogelijk maakt - en tot oktober 2026 van toepassing is - wil de directie niet nakomen. De klap is onder staalarbeiders als een mokerslag aangekomen. Dat geldt ook voor Noord Holland waar vele Tata gezinnen leven.

Rapport Mario Draghi

Onlangs gaf Theo Henrar, Industrievoorman van de werkgevers in Nederland, een interview aan NRC. Hij pleitte in dat interview voor een fonds van 10 miljard euro om de broodnodige innovatie van de industrie te kunnen organiseren. Deze 10 miljard was volgens Henrar een equivalent van de door Mario Draghi voorgestelde 800 miljard euro die nodig is om de Europese industrie te verduurzamen en te innoveren. De Britse regering heeft een vorm van industriebeleid voor ogen. Zij willen het noodlijdende British Steel mogelijk nationaliseren om er voor te zorgen dat hoogwaardig staal behouden blijft en omdat staal van een ‘enorm strategisch belang’ is.

Het voorstel van Henrar werd gedaan in een elf-puntenplan die mede ondertekend is door een groot aantal industriële bedrijven zoals ASML, Tata Steel, VDL, Thales en NXP. Ook zijn er voorstellen gedaan om binnen de Europese Gemeenschap een gelijk speelveld te creëren. Zo is in Duitsland de energie 50% goedkoper dan in Nederland voor de industrie. ‘Appeltje eitje,’ zou je zeggen voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Groene Groei waarop Beljaarts (PVV) en Hermans (VVD) de verantwoordelijke ministers zijn. Maar tot nu toe bleef het oorverdovend stil. Wilders zal binnenkort wel weer links de schuld geven van de teloorgang van de industrie.

Voorwaarden Maatwerkafspraak

En deze week dan de aankondiging van Tata Steel Nederland om 1800 mensen te ontslaan. Er wordt gesuggereerd dat dit één van de voorwaarden zou zijn uit de Maatwerkafspraak Verduurzaming Industrie van het kabinet en de Indiase eigenaar van Tata. Het is zo langzamerhand onverdraaglijk dat er nu al jaren in het geheim gepraat wordt over steun aan Tata. Miljarden die de belastingbetaler moet opbrengen. Ook wordt in de wandelgangen beweerd dat deze gigantische reorganisatie één van de voorwaarden is van het kabinet om steun te verlenen. De leiding van Tata Steel Nederland heeft dit voornemen bekend gemaakt met algemeenheden over dat kostenverlaging en verbetering van het productieproces nodig is. Wij begrijpen dat Tweede Kamerleden de maatwerkafspraken (zonder het financiële plaatje) onder geheimhouding hebben mogen inzien. Het lijkt ons nu tijd om snel een eind te maken aan deze geheimzinnigheid.

Groene ombouw

De verontwaardiging hierover onder het personeel is terecht zeer groot. Door de Tata-leiding wordt gesteld dat de reorganisatie voornamelijk zou gelden voor staf-personeel en management. Zo probeert de leiding van Tata Steel Nederland misbruik te maken van de altijd aanwezige spanning tussen witte (kantoorpersoneel) en blauwe boorden (fabrieksarbeiders). Maar het gaat natuurlijk over grote groepen werknemers uit de Technische Dienst en Research Development & Technologie. En juist deze groepen werknemers zijn heel belangrijk in het bouwen van nieuwe ovens om groen staal te maken. De vraag is dus echt actueel of de leiding van Tata Steel Nederland met deze reorganisatie zichzelf niet enorm in de vingers snijdt aan de vooravond van een enorme ombouw van het staalbedrijf.

Als de aangekondigde reorganisatie bij Tata Steel Nederland de voorbode is voor het geheel van de industrie in Nederland slaat de schrik ons om het hart. Wij hebben wel eens eerder gepleit voor een ‘nieuwe coalitie’ om de vergroening van de Nederlandse industrie mogelijk te maken. Dit moet een club zijn van goedwillende werkgevers, vakbondsmensen en milieuorganisaties. Daarvoor moet bereidheid zijn om over de eigen schaduw heen te stappen. Anders lijkt het er op dat ‘onder het mom van vergroening van de industrie’ dit gepaard gaat met een gigantisch verlies aan werkgelegenheid. Die zal leiden tot vernietiging van een aantal prachtige metaal en industriële bedrijven in ons land. En dat is helemaal de schuld van rechts, meneer Beljaarts en mevrouw Hermans.