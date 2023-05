Politieagenten steeds gewelddadiger, vaker onterecht • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 126 keer bekeken • bewaren

Politieagenten hebben vorig jaar bijna 100 keer per dag geweld tegen burgers gebruikt. In totaal gaat het om 33.584 gewelddadige acties, een stijging van 18 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Er zijn daarbij 11 mensen om het leven gekomen, waarbij niet vaststaat dat het overlijden in alle gevallen ook een gevolg is van het gebruikte geweld. De politie wijt de toename van geweld aan "de polatisatie" in de samenleving, meldt de NOS:

"Burger en overheid zijn steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Het grotere aantal protesten dat daarvan een gevolg is, leidt tot meer geweldsaanwendingen", staat in het verslag. Ook de toename van het aantal incidenten rond mensen met verward gedrag kan een mogelijke oorzaak zijn, zegt de politie. Dat steeg met 7 procent. (…) In meer dan de helft van de gevallen gebruikte een agent vorig jaar fysiek geweld, zonder verdere geweldsmiddelen. Daarna werd het meest gegrepen naar het vuurwapen en de uitschuifbare wapenstok. 86 keer werd er gericht op iemand geschoten, 1499 keer werd het wapen alleen op iemand gericht. De meeste geweldsincidenten waren er net als in 2021 in de eenheid Den Haag (3174), gevolgd door Oost-Nederland, Amsterdam, Oost-Brabant en Midden-Nederland.

Frank Paauw, politiechef van Amsterdam, vindt dat agenten zorgvuldiger om moeten gaan met geweld. De politie onderzocht 2800 gevallen van toegepast geweld. Daarbij bleek het in 288 gevallen (13 procent) om niet-professioneel gedrag te gaan. Dat is een toename van 30 procent in ongepast geweld ten opzichte van een jaar eerder.

