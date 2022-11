Politieagent doodgestoken bij aanval in Brussel, mogelijk terroristisch motief Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 108 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: peterolthoff

In de Belgische hoofdstad Brussel is een agent doodgestoken door een man met een mes. Volgens verscheidene Belgische media schreeuwde de aanvaller allahu akbar, een islamitische zegswijze die ook door terroristen wordt gebruikt. Over het motief van de dader bestaat nog geen duidelijkheid. De politie onderzoekt of er sprake is van een terreurdaad of een andersoortig misdrijf.

Een patrouille van de politiezone Brussel Noord werd donderdagavond rond 19.15 uur in de Aarschotstraat aangevallen door een man met een mes. ‘Er werd versterking opgeroepen en de tweede ploeg heeft het vuur geopend op de verdachte’, meldt een woordvoerster van de zone. ‘De twee politiemensen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over het motief van de dader is nog geen duidelijkheid. Het Brusselse parket is op de hoogte gebracht van de feiten.’

Een agent van in de dertig is inmiddels in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De dader werd geraakt in buik en been en ligt eveneens in het ziekenhuis, evenals de andere agent.

De minister van Binnenlandse Zaken uitte haar afschuw over het dodelijk geweld tegen de politie.