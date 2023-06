Politie zegt aanslag op Pride in Wenen te hebben voorkomen met arrestatie 3 IS-aanhangers

Net voor aanvang van de Pride zaterdag in Wenen heeft de Oostenrijkse politie drie jonge mannen opgepakt die sympathiseren met de islamistische terreurgroep IS. Bij de inval in de woning van het trio zijn wapens aangetroffen, waaronder gaspistolen en een sabel. De inlichtingendiensten hadden aanwijzingen dat de drie van zin waren een terroristische aanslag te plegen met messen of voertuigen. De verdachten zijn 14, 17 en 20 jaar oud, hebben de Oostenrijkse nationaliteit en naar verluidt een Bosnische of Tsjetsjeense achtergrond. Ze werden al langer in de gaten gehouden vanwege hun extremistische opvattingen. Een van hen zou een bekende van de politie zijn in verband met eerdere terreurdaden.

De christendemocratische bondskanselier Karl Nehmammer verklaart via Twitter: "Dankzij doortastend onderzoek van de Staatsveiligheids- & Inlichtingendienst kon een mogelijke islamitische aanslag in Wenen worden voorkomen. Dit toont eens te meer aan dat we in de strijd tegen radicalen en extremisten nooit mogen toegeven. Het zijn bedreigingen voor onze democratie en veiligheid, die met alle strengheid moeten worden bestreden. Extremisme - of het nu links, rechts of met een islamistische achtergrond is - hoort niet thuis in onze samenleving en wil ons vreedzaam samenleven vernietigen. Anderzijds moeten we ons als samenleving veerkrachtig en robuust verdedigen en elke vorm van extremisme in de kiem smoren."