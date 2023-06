Politie wil sneller geweld gebruiken

3 aug. 2010 - 19:19

Goh wat een erg stom idee van ACP en de landelijke politiebond! Wilders en die hele rechtse kliek geilt erop en dat is precies wat ze nodig hebben om de maatschappij pas echt kapot te maken. Alleen vazalstaten, bananenrepublieken, dictators enz willen dit soort van maatregelen graag. Als we een land willen dat voor iedereen fatsoenlijk leefbaar en veilig is dan zeggen we met z'n allen NEE tegen zulke dwaze plannen. Was de politie er nou om voor veiligheid te zorgen of om onveiligheid te genereren? Meer geweld->meer geweld->meer geweld->meer geweld-> staart komt bij kop oftwel een vicieuze cirkel. Willen we met z'n allen dit ECHT denk nou toch eens goed na waar het heen leidt. In een fatsoenlijk land is iemand pas schuldig als dat is aangetoond en niet eerder dus preventief arresteren is echt een slecht idee. Hoe zou oom agent het vinden als zijn kinderen uit de zandbak worden gehaald door burgers om hiermee te voorkomen dat ze later ook geweldadige agenten of criminelen worden nou ik denk dat hij van kleur verschiet en woedend zou zijn. Eerder geweld gebruiken is ook een grote puinhoop maken en zal zich tegen je keren want de burger is altijd in de meerderheid en deze kun je een tijd rustig houden met vermaak maar het gaat zeker fout vroeg of laat pikken ze het niet meer en dan is oom agent zelf ook niet meer veilig en is de situatie steeds slechter geworden en zeker niet opgelost. Als dingen echt levensgevaarlijk worden of evenementen serieus tot gevechten leiden dan kan geweld nodig zijn als de kans dan ook groot is dat het er beter op wordt maar meestal gaat het niet goed en kan je het beter laten. Een goede agent slaat en schreeuwt niet als je hem iets vraagt. Een goede agent gebruikt zijn hersens ipv zijn wapens en heeft donders goed door dat je mensen niet zomaar kan oppakken omdat ze misschien later iets verkeerd gaan doen dit moet je namelijk kunnen bewijzen en zoiets is niet fatsoenlijk te doen zonder grove fouten dan kun je het maar beter laten. Met wapens onderzoek je niets met hersenen wel er is toch eerst goed onderzoek nodig voor je ergens op af gaat. Een goede agent is vooral niet gevaarlijk voor de burger is sociaal en probeert problemen het eerst met praten op te lossen maar hij pakt je wel hard aan als het nodig is.