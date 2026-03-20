Politie werkt nog steeds met gemartelde honden

Vier jaar na het verbod op elektrische trainingshalsbanden worden ze bij politiehondverenigingen nog altijd gebruikt. Dat blijkt uit informatie die Zembla (BNNVARA) opvroeg bij de politie en het Openbaar Ministerie.

Het OM heeft momenteel twee strafzaken lopen tegen leden van clubs die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV). In beide zaken wordt dierenmishandeling vermoed, waarbij stroomhalsbanden een rol zouden hebben gespeeld. De zaken dienen dit voorjaar. Een van de verdachten is de voorzitter van PHV Steeds Vooruit uit Gemonde, een club die in 2021 al in het nieuws kwam na een veroordeling van een ander lid wegens dierenmishandeling. De voorzitter ontkent de beschuldigingen.

Stroomhalsbanden, ook wel e-collars genoemd, werden jarenlang ingezet om honden bij te sturen: een stroomstoot via de halsband moest ongewenst gedrag ontmoedigen. Sinds 2022 is het gebruik ervan verboden vanwege dierenwelzijnsrisico's.

Handhaving blijkt een aanhoudend probleem. André Assink, bij de politie verantwoordelijk voor dierenwelzijn, zegt regelmatig meldingen te ontvangen over het gebruik van de halsbanden bij KNPV-clubs. Opsporing op heterdaad is moeilijk: clubs trainen vaak op afgelegen locaties en reageren snel op de komst van politieauto's.

KNPV-voorzitter Klaas Terpstra zegt onaangenaam verrast te zijn, maar erkent tegelijk dat hij geen volledige garanties kan geven. Negentig procent heeft hij naar eigen zeggen goed op orde, maar uitzonderingen zijn niet uit te sluiten. Wie betrapt wordt met een stroomhalsband, wordt uit de vereniging gezet.

De politie beschikt over zo'n vierhonderd actieve honden en betrekt die grotendeels via KNPV-clubs. Officieel koopt ze geen honden aan die met stroomapparatuur zijn getraind, maar hoe dat in de praktijk te controleren valt, is de vraag.