Politie verzamelt op grote schaal illegaal informatie van burgers, vooral van vreedzame activisten en moslims

De politie verzamelt illegaal informatie over onschuldige personen, vooral geweldloze dierenrechten- of klimaatactivisten en moslims. Dat meldt RTL Nieuws op basis van interne documenten en politiedossiers. De inlichtingendienst van de politie werd door geen enkele instantie gecontroleerd.

Het gaat om het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) dat in het geheim informatie verzamelt van mensen die mogelijk de openbare orde ernstig gaan verstoren. Het onderzoek van RTL Nieuws toont echter aan dat hier geen enkele sprake van is en dat er gegevens verzameld worden van mensen die zich helemaal nergens schuldig aan maken. Behalve dat hun privacy op grove wijze geschonden worden, krijgen ze ook een stempel opgedrukt waar ze maar moeilijk nog vanaf komen. De illegaal verzamelde onjuiste informatie werd door de politie gedeeld met het buitenland.

Hij was ooit vrijwilliger bij een moskee en had vanuit die functie contact met een conservatief islamitische prediker. Hij kreeg het stempel 'jihadistisch terrorisme' opgeplakt, zonder een verdenking van strafbare feiten en hij had ook geen strafblad. Toch hield de politie hem continu staande en viste bij z'n vrienden naar informatie over hem. Op het moment dat hij op vakantie ging naar Mexico kreeg hij te horen dat hij het land niet in mocht. Want hij stond geregistreerd als terrorist.