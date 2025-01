Politie vermoedt opzet bij brand in beoogde vluchtelingenopvang

De politie vermoedt dat een brand die vrijdag woedde bij een bedrijfspand waar vluchtelingen opgevangen gaan worden, is aangestoken. De politie roept omwonenden in het Gelderse Beunen op camerabeelden af te staan om de dader(s) te kunnen achterhalen.

Vorige week hield de gemeente een besloten bijeenkomst over de opvang van 80 vluchtelingen die eind dit jaar gerealiseerd moet worden. Het gaat om alleenstaande asielzoekers in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar. "De reacties waren volgens de woordvoerder wisselend. Of de brand bewust is aangestoken uit protest tegen de komst van de vluchtelingen is niet bekend," meldt Omroep Gelderland.