Politie: Stembusfraude in Venlo niet bewezen Nieuws • 17-11-2009 • leestijd 1 minuten

De politie stelde op verzoek van burgemeester Hubert Bruls (CDA) van Venlo een onderzoek in naar het ronselen van stemmen in die gemeente. Bruls zei dinsdag verscheidene betrouwbare signalen te hebben gekregen dat met name in de Turkse gemeenschap stemmen worden geronseld.

De burgemeester zei namen te hebben gekregen van raadskandidaten en van mensen die voor hen langs de deuren (volmacht)stemmen ronselen. Bruls noemt geen namen zolang het onderzoekt loopt.

