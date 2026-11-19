Politie start onderzoek naar mannen die stiekem vrouwen (en kinderen) fotografeerden en beelden via WhatsApp deelden Vandaag • leestijd 2 minuten • 228 keer bekeken • Bewaren

De politie Oost-Nederland is donderdag een strafrechtelijk onderzoek gestart naar ‘t Haviksoog, een WhatsApp-groep waarin mannen duizenden stiekem gemaakte foto’s en video’s van vrouwen deelden. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie. Dat laat de politie weten aan onderzoeksplatform Pointer (KRO-NRCV), dat de groep sinds april vanuit een verborgen identiteit volgde. Op dezelfde dag deelde Pointer een video over de "creep"-groep, waarover het eerder deze week al berichtte.

Wat Pointer in de WhatsApp-groep aantrof, is schokkend. In een halfjaar tijd werden er ruim drieduizend zogeheten creepshots gedeeld: beelden van nietsvermoedende vrouwen, vaak gericht op hun borsten, billen of andere lichaamsdelen, die door de leden werden becommentarieerd. Eén groepslid had zelfs al 10.000 beelden uit de groep op zijn telefoon opgeslagen. Het totale aantal beelden bedraagt minimaal 13.000. De beelden werden gemaakt op straat, op festivals en op stranden, maar ook op kantoor, in een ziekenhuis, in de sportschool en rond een schoolplein, waar moeders werden gefotografeerd. Onder de slachtoffers zijn ook minderjarigen. Van 422 beelden kon Pointer de locatie achterhalen: ze bleken op negentig plekken in vijftien verschillende landen te zijn gemaakt, met een zwaartepunt in de Achterhoek en Twente.

In de video van Pointer komen ook vrouwen aan het woord die gefotografeerd zijn, evenals groepsleden die door Pointer zijn benaderd. Zelfs na de berichtgeving over de groep zitten er nog altijd 997 mannen in.

De politie noemt het gedrag "moreel verwerpelijk" en gaat beoordelen welke strafbare feiten zijn gepleegd. Een eerste stap is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de groep en over wat erin is gedeeld. Het landelijk zedenteam liet eerder al weten dat ook alledaagse beelden strafbaar kunnen zijn als ze in een seksuele context worden gemaakt en gedeeld.

De politie roept vrouwen op zich te melden als er beeldmateriaal van hen is gedeeld, maar ook mannen die in de groep zitten of zaten. "De verantwoordelijkheid om een melding te doen of je uit te spreken hoort niet alleen bij de slachtoffers te liggen, maar ook bij deelnemers van de groep", aldus de politie.

De video is bovenaan dit artikel te zien, of op YouTube.