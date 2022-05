Politie Rotterdam pakt tientallen actievoerders Extinction Rebellion op Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 145 keer bekeken • bewaren

In Rotterdam zijn dinsdag 76 actievoerders van Extintcion Rebellion aangehouden die in de stad protesteerden tegen het gebruik van fossiele energie. Daarbij werden onder meer straten geblokkeerd ter hoogte van het kantoor van olie- en gasbedrijf Shell. Ook vonden er acties plaats in het havengebied. De klimaatgroep voert al dagen protestacties uit in Rotterdam.

Vanaf ongeveer half 1 ’s middags kwamen zo’n driehonderd demonstranten van Extinction Rebellion in actie. Ze wierpen blokkades in het havengebied en centrum van Rotterdam. Meerdere activisten ketenden zich daarbij vast aan een industriespoorlijn om zo kolentransporten te stoppen. Daarnaast legden ze de transportband die kolen naar de centrale vervoert stil. Twee toegangswegen naar de Onyx kolencentrale en het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) werden geblokkeerd, net als een belangrijke verkeersader in het centrum van Rotterdam: het Weena tegenover het hoofdkantoor van Shell NL.

Extinction Rebellen laat in een verklaring weten:

Natuurlijk is de keuze voor grootvervuilers Onyx, het EMO en Shell NL niet toevallig. Toch zijn de acties niet alleen tegen deze bedrijven gericht maar tegen de fossiele industrie als geheel. Het IPCC-rapport laat zien dat we nog een paar jaar hebben om de ergste gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis te voorkomen. Daarom eist Extinction Rebellion het einde van de fossiele industrie en een klimaatrechtvaardige transitie voor werkers.

Ook zeggen de actievoerders door te gaan met hun acties, tot de overheid drie eisen heeft ingewilligd:

1. Wees eerlijkover de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.

3. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

'Na decennia van greenwashing staat als paal boven water dat de fossiele industrie het leven op aarde moedwillig vernietigt. Overheden moeten het einde van de fossiele industrie radicaal afdwingen,' laat een woordvoerder van de actiegroep weten. 'Als de overheid grootvervuilers niet aanpakt doet Extinction Rebellion dat.'