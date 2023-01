Politie Rotterdam plukt prediker van straat wegens verkondigen homohaat

De politie van Rotterdam heeft op de Lijnbaan een prediker gearresteerd die haat tegen homo's scandeerde. Meerdere mensen waarschuwden de politie, waaronder Marko Senda, echtgenoot van cabaretier Richard Groenendijk. Hij verklaart tegenover het AD : "Hij gilde uit naam van het geloof dat homoseksualiteit smerig is en de hele maatschappij door homo's wordt ontwricht. Mensen mogen geloven wat ze willen. Als mensen over het geloof willen praten, prima. Maar deze kerel stond gewoon met een microfoon midden op de dag haat te zaaien."

De politie verklaart dat de haatzaaiende prediker in de winkelstraat met een speaker over Jezus sprak. "Twee mensen ter plekke hebben gezegd dat ze discriminerende uitingen hadden gehoord. De man is uiteindelijk aangehouden voor discriminatie.’’ Op de bewuste plek zijn in het weekend vaak predikers actief die het winkelend publiek trachten te bekeren.