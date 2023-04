Politie Rotterdam mishandelt hulpverlener die op zijn knieën zit en zijn handen omhoog heeft Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 359 keer bekeken • bewaren

Politieagenten uit Rotterdam hebben een hulpverlener mishandeld. Dat gebeurde nadat de agenten een centrum voor begeleid wonen binnenvielen waar voor de deur een schietpartij had plaatsgevonden. De woongroepbegeleider was daar aan het werk, had zich gelegitimeerd en zat op zijn knieën met zijn handen omhoog. Toch werd hij in elkaar geslagen. Dat is te zien op videobeelden bij het AD.

Zo’n anderhalve week geleden werd er door rivaliserende groepen in Rotterdam-Charlois op elkaar geschoten. Daarbij werd een onschuldige 68-jarige vrouw in haar been geraakt. De agenten die massaal op de schietpartij afkwamen stormden ook de woongroep binnen. De hulpverlener, een 34-jarige man uit Amsterdam, had niets met de schietpartij te maken en werkte mee met de politie, maar wilde alleen niet op de foto. “En dat kwam hem duur te staan,” zo meldt het AD:

Het 34-jarige slachtoffer wil anoniem blijven, maar wel zijn verhaal kwijt. Hij is nog altijd verbijsterd. ,,Ik ben hulpverlener, dus indirect een collega van de politie. Maar ze timmeren me gewoon in elkaar! Ik ben sprakeloos.’’

De mishandeling vond plaats omdat een van de verdachten het wooncomplex zou zijn binnengevlucht. De politie wilde de deur met een stormram openbreken, maar dat was uiteindelijk niet nodig omdat de hulpverlener gewoon de deur openmaakte en de agenten binnenliet. Iedereen binnen werd gefouilleerd en moest zich legitimeren, ook de hulpverlener die daar gehoor aan gaf:

Maar daar bleef het niet bij. De politie wilde van alle aanwezigen een foto maken. En daar wilde de woongroepbegeleider niet aan meewerken. ,,Ik heb geen zin om met mijn foto in het politiedossier van die jongens te komen, de daders van de schietpartij. Ik ben gewoon een hulpverlener, ik wil mijn functie door een foto niet op het spel zetten. Ik heb mij al gelegitimeerd. Waarom moet ik dan op de foto?’’

Dat leidde ertoe dat de agenten hem met geweld naar de grond forceerden en vervolgens op zijn gezicht insloegen. Uiteindelijk werd de man geboeid afgevoerd. Nog altijd heeft hij last veen “een dik oog en last van een oorsuis”. De hulpverlener doet aangifte tegen de agenten.

Meer over: nieuws , politiegeweld , rotterdam