Politie Parijs voorkomt extreemrechtse aanslag op mensenmassa na Frankrijk - Marokko

Alle verdachten werden aangehouden in een bar in het centrum van Parijs. Vooraf had de politie inlichtingen gekregen waaruit bleek dat de groep van plan was van daaruit met illegale wapens op zak naar de mensenmassa te gaan. Een deel van de opgepakte extremisten was al bekend bij de politie vanwege hun deelname aan extreemrechtse groeperingen. Bij de inval werden wapenstokken en boksbeugels in beslag genomen.