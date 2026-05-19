Politie pakt ouders op van door Israël ontvoerde Flotilla-activist

In Den Haag zijn dinsdag zo'n 70 tot 80 mensen aangehouden die demonstreerden voor onmiddellijke vrijlating van opvarenden van de Gaza Flotilla die door de genocidale terreurstaat Israël in internationale wateren zijn ontvoerd. Onder de ontvoerden bevinden zich ook twee Nederlandse journalisten, waaronder BNNVARA-journalist Gijs Sanders (De Marker). Een andere persoon die door het Israëlische leger werd gekidnapt, is de 21-jarige Amsterdamse geschiedenisstudente Jesse van Schaik. Haar ouders demonstreerden dinsdag mee in Den Haag en werden vervolgens door de politie afgevoerd.

De Marker deelt op hun Instagram-kanaal de laatste beelden die beschikbaar zijn van de Global Sumud Flotilla. Daarbij schrijven ze: "Onze journalisten zijn gearresteerd door Israël. Zodra we meer informatie hebben over hun toestand of verblijfplaats, zullen we dat delen op onze kanalen."

De Flotilla werd door Israël tegengehouden in de buurt van Cyprus waarna militairen de schepen enterden en de opvarenden illegaal in hechtenis namen. Eerder gebeurde dat al met de voorhoede van de Flotilla, die werd eind april ter hoogte van Kreta - eveneens in internationale wateren - gestopt. De Flotilla vervoert hulpgoederen, zoals voedsel en medicijnen, naar het noodlijdende en door Israël totaal verwoeste Gaza, iets wat Israël uit alle macht probeert te voorkomen.

In Den Haag kwam een groep mensen bijeen om tegen die illegale ontvoering door Israël te protesteren. Volgens de politie maakten ze daarbij geen gebruik van een aangewezen demonstratievak en dus werd iedereen afgevoerd. De ouders van Jesse, Frank en Anne van Schaik, deden eerder op Joop een oproep aan premier Rob Jetten om het Gaza-konvooi te beschermen. Daaraan is overduidelijk geen gehoor gegeven.