Politie pakt duizend klimaatactivisten op in Den Haag

Ongeveer duizend klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn zaterdagmiddag aangehouden op de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag. Dat heeft de politie laten weten. De activisten bezetten de weg vanaf 13.00 uur. Drie kwartier later begon de politie met het verwijderen van de demonstranten. Een voor een werden de actievoerders naar een arrestantenbusje begeleid.

De actievoerders blokkeerden de weg als protest tegen de overheidssteun voor de fossiele industrie. Door de blokkade kon het verkeer niet via de Utrechtsebaan de stad in of uit.