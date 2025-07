Politie pakt 81-jarige op vanwege ‘terrorisme’ omdat ze demonstreert tegen genocide

Britse agenten hebben dit weekend meer dan honderd demonstranten opgepakt die protesteerden tegen de Israëlische genocide in Gaza. Een van hen was de 81-jarige Deborah Hinton . Volgens de politie overtraden de actievoerders de terrorismewetgeving, omdat ze hun steun uitspraken voor Palestine Action. Deze groep is inmiddels gebrandmerkt als terroristische organisatie .

De invloedrijke Guardian-columnist George Monbiot vindt het schandalig dat Hinton, een vrouw die is geridderd omdat ze zich decennia lang heeft ingezet voor de samenleving, nu opeens een ‘terrorist’ is. “De taal wordt op z’n kop gezet. Het recht wordt op z’n kop gezet. Het vermoorden van kinderen is rechtvaardig. Proberen om dat te stoppen is terrorisme”, schrijft hij op Bluesky.