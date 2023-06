Politie Oostenrijk vindt voor 1,5 miljoen euro aan wapens en honderden nazi-voorwerpen bij onderzoek naar extreemrechts

Niet alleen in Oostenrijk probeert extreemrechts voet aan de grond te krijgen. In heel Europa is een terugkeer te zien van het neo-nazistische en -fascistische gedachtengoed. Dat is bij lange na niet meer alleen in het ondergrondse, in veel parlementen zijn openlijk extreemrechtse partijen goed vertegenwoordigd. Niet alleen in Nederland, waar onder andere de PVV en Forum voor Democratie zetelen, maar in Griekenland wist afgelopen week de opvolger van de neonazi-partij Gouden Dageraad parlementszetels te winnen. In Spanje boekte het neofascistische Vox winst in de regionale verkiezingen, in Italië staat premier Giorgia Meloni aan het roer, leider van een partij die terug te voeren is op Benito Mussolini. In Frankrijk zit Marine Le Pen Emmanuel Macron al tijden op de hielen, in Zweden zijn de extreemrechtse Zweden Democraten inmiddels de tweede partij van het land.