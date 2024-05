Politie ontruimt pro-Palestijns protestkamp, UvA geeft openheid over Israëlische samenwerking

In de nacht van maandag op dinsdag heeft de Amsterdamse politie een pro-Palestijns protestkamp bij het Roeterseiland ontruimd . Demonstranten bezetten daar sinds maandagmiddag het terrein van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij voerden actie tegen de samenwerking tussen de UvA en Israël.

Het protest werd maandagavond verstoord door ongeveer tien pro-Israëlische agitatoren die vanuit het niets demonstranten begonnen te slaan en met vuurwerk gooiden. Binnen tien minuten werden zij van het terrein verwijderd. Daarbij werd ook geweld gebruikt, zo is te zien op beelden. Een van de pro-Israëlische amokmakers droeg een integraalhelm.

De Universiteit van Amsterdam heeft inmiddels op verzoek van de demonstranten een overzicht gegeven van de banden met Israëlische instituten. Zo zijn er uitwisselingsprojecten met onder meer de Universiteit van Tel Aviv en de Ben Gurion Universiteit. Op dit moment studeren er vanwege de veiligheidssituatie echter geen Amsterdamse studenten in Israël.

Ook is de UvA betrokken bij enkele onderzoeksprojecten waarbij wordt samengewerkt met Israëlische wetenschappers. Het gaat daarbij onder meer om onderzoeken naar mensenrechten en manieren om straten veiliger te maken. Een van de onderzoeksprojecten is gericht op de detectie van explosieven. “Dit project draagt niet bij aan de militaire acties van Israël”, stelt de UvA. “Het is erop gericht om aanslagen te voorkomen.”