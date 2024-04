Politie maakt einde aan blokkade A10 door Extinction Rebellion Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 169 keer bekeken • bewaren

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben in Amsterdam om 12 uur de A10 ter hoogte van het voormalig ING-hoofdkantoor geblokkeerd. De blokkade was eerder deze week al aangekondigd en de politie slaagde er niet in de ruim honderd demonstranten tegen te houden die eerst met behulp van het stilzetten van eigen auto's de snelweg vrijmaakten. Extinction Rebellion eist in een verklaring dat ING meer werk maakt van de bestrijding van de klilaatcrisis.

ING is de staatsbank van Nederland. Het belastinggeld van iedereen die in Nederland werkt komt daar binnen. Juist deze bank trekt zich niets aan van de rampen die het mede veroorzaakt en volhardt in zijn vernietigende fossiele beleid. Sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, dat de grootvervuiler zegt te onderschrijven, heeft de bank de klimaat- en ecologische crisis met bijna 60 miljard euro gefinancierd. Volgens internationale onderzoeksorganisatie BankTrack 2022 ging het nog steeds om 5,2 miljard dollar. ING is daarmee de grootste fossiele geldschieter van Nederland. De bank jaagt de klimaat- en ecologische crisis iedere dag verder aan en vormt een bedreiging voor veiligheid, welzijn en volksgezondheid overal ter wereld.

Extinction Rebellion roept ook het Koninklijk Huis ter verantwoording. "“Ter ere van Koningsdag vragen wij Koning Willem-Alexander zich uit te spreken tegen fossiele financiering. Nederland is een van de landen die wereldwijd het meest hebben bijgedragen aan de klimaat- en ecologische crisis en het Koningshuis is daar medeverantwoordelijk voor. Dat Nederlandse bedrijven, waaronder ING, doorgaan met het aanjagen van de crises is onacceptabel." De koning heeft geen gehoor gegeven aan het verzoek.