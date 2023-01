Politie Los Angeles tasert zwarte man dood die al in handboeien op de grond lag Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 357 keer bekeken • bewaren

De politie van Los Angeles heeft Keenan Darnell Anderson, een zwarte man en neef van een van de oprichters van de Black Lives Matter-beweging Patrisse Cullors, gedood door hem onophoudelijk te taseren. Dat is te zien op vrijgegeven beelden van de bodycam van een van de agenten. Te zien is hoe Anderson op de grond ligt terwijl hij door meerdere agenten tegen het asfalt wordt gedrukt.

Op 3 januari kwam de politie op een auto-ongeluk af. Daar wezen omstanders Anderson aan als de veroorzaker, terwijl hij op straat liep en om hulp vroeg. Op de eerste beelden is te zien hoe Anderson midden op de weg staat en zegt dat het een ongeluk was en dat iemand hem probeert te vermoorden. De motoragent die als eerste ter plaatse was liet Anderson tegen een muur staan. Even gaf hij gehoor, maar zette het daarna toch weer op een lopen terwijl hij ondertussen de agent smeekte hem te helpen.

Na meerdere opdrachten te stoppen met rennen, gaf Anderson uiteindelijk gehoor en ging met zijn armen omhoog op de grond zitten. Te zien is hoe hij gelijk erna tegen de grond wordt gewerkt, waarna de agenten bovenop hem zitten en hem boeien. Een van de agenten heeft zijn elleboog op de keel van Anderson, die uitroept dat de agenten hem proberen te “George Floyden”, een verwijzing naar de zwarte man die gedood werd nadat een agent bijna 9 minuten lang op zijn rug zat terwijl hij stikte.

De agent wiens bodycambeelden te zien zijn roept ondertussen dat Anderson moet stoppen met zich te verzetten, en dat hij anders getaserd wordt. Ook krijgt Anderson, die op zijn rug ligt met meerdere agenten bovenop hem, horen dat hij zich op zijn buik moet draaien. Anderson, die zich niet zichtbaar tegen zijn arrestatie verzet zegt mee te werken, maar wordt vervolgens alsnog meerdere keren getaserd terwijl hij blijft roepen dat hij meewerkt en de agenten smeekt op te houden.

Niet meer te zien op video is dat Anderson uiteindelijk wordt opgehaald door een ambulance die hem naar het ziekenhuis brengt voor controle na het veelvuldig taseren. Enkele uren later overlijdt hij daar.

Volgens een eerste verklaring van de politie probeerde Anderson na het ongeluk de auto van iemand anders te pakken. Toen dat mislukte, rende hij weg. Ook zou uit een toxicologisch onderzoek zijn gebleken dat Anderson sporen van cocaïne en cannabis in zijn bloed had. Een officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

De familie van Anderson heeft laten weten dat de reden voor de aanhouding en de uitslag van het toxicologisch rapport er in dit geval niet toe doen:

“Wij weten niet wat er die dag werkelijk aan vooraf is gegaan, we waren er niet bij. Wat we wel weten is dat Keenan bij een ongeluk betrokken was en dat hij om hulp vroeg en daana was hij dood. Hoe heeft dit kunnen uitmonden in zijn dood?”