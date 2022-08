Politie laat relboeren wegkomen met spookrijden op de A7

“Zo'n vijftien boeren reden uit protest tegen de stikstofplannen met hun trekkers eerst langzaam in de goede richting. Toen ze op een politieblokkade stuitten, keerden ze om en reden een stuk tegen de richting in. Daar troffen de boeren opnieuw agenten, waarna ze via de berm de snelweg verlieten.”

Politiechef Willem Woelders verklaarde eerder in NRC dat agenten niet of nauwelijks optreden bij boerenacties omdat zij sympathiseren met de beroepsgroep. “Je zult maar jarenlang geïnvesteerd hebben en je voortbestaan staat op het spel.”

Van het argument dat het moeilijk is om op te treden tegen de boeren omdat ze gebruikmaken van trekkers, maakte misdaadjournalist Paul Vugts deze week gehakt in Het Parool. “Stellen dat ingrijpen lastig is omdat de boeren zwaar materieel hebben, is een grove belediging van de politie. Ik ken behalve de mobiele eenheid nog volop goed getrainde, uitstekend uitgeruste eenheden die prima in staat zouden zijn ook de boeren met de grootste landbouwwerktuigen te stuiten.”