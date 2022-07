Politie laat Extinction Rebellion ongemoeid

Achteraf was de lokatie Schiphol ongelukkig gekozen, gaf Exctinction Rebellion toe. Het was al zo’n chaos op de luchthaven dat de disruptie door de activisten nauwelijks opviel. Wachtende reizigers dachten dat de leuzen scanderende actievoerders gewoon hun vlucht gemist hadden. Daardoor werd het alsnog een van de acties van Exctinction Rebellion die de meeste bijval van toevallige omstanders opleverde.

De politie van Haarlemmermeer verexcuseerde zich voor de omissie door te wijzen op protesten van veemiljonairs in de omgeving. “We moeten al veel extra personeel inzetten om machteloos toe te zien bij de trekkerterreur. Dan kan aandacht voor een handjevol klimaatactivisten er een keer bij inschieten. We beseffen dat we Exctinction Rebellion gedupeerd hebben door hen een persmoment te ontzeggen. In overleg zullen we een ander moment prikken om hen halfbakken weg te slepen uit de vertrekhal.”