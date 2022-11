Politie kon niet ingrijpen in Staphorst door 'blokkades van tractoren' en 'kraaienpoten'

24 nov. 2022 - 11:56

Het ging dus om een tegendemonstratie. Nou niet ineens gaan zeuren dat blokkades dan geen geëigend middel mogen zijn nadat dat door velen altijd is verdedigd wanneer Extinction Rebellion, andere activisten bij belangrijke toegangswegen of toegang tot plaatsen, of weer andere activisten dat deden bij tegendemonstraties om anderen in hun vrijheden te beperken en daarbij zelfs geweld niet schuwden. Wat mij betreft is dus in geen geval een demonstratie of tegendemonstratie toe te staan als deze de vrijheden van anderen beperken of als provocatief confronterend ervaren verstoren zoals bij een Sinterklaasintocht of de viering van het einde van Ramadan.

