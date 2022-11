Politie intimideert klimaatdemonstranten met huisbezoeken

Kort daarna stonden er twee politieagenten bij haar voor deur, die wilden weten wat ze van plan was. "Ik ben erg geschrokken. Ik vind het nogal intimiderend. Het idee dat ze zonder mededeling langs kunnen komen, vind ik niet prettig." Toen Benthe aan de agenten vroeg waarom ze niet eerst even hadden gebeld, zouden ze hebben gezegd dat ze "ook naar school hadden kunnen komen".

Een ander kreeg de waarschuwing geen dingen te doen "waar je spijt van krijgt". Een derde werd zelfs na een verhuizing nog opgezocht door agenten die om negen uur 's avonds aanbelden. "Het is alsof ik in de gaten word gehouden".

De politie zegt dat intimidatie niet het motief is achter de huisbezoeken. "Maar in de geschetste situatie kan ik me voorstellen dat dat zo overkomt," aldus een woordvoerder. Amnesty vraagt zich af waarom de politie überhaupt dit soort methodes gebruikt. Huisbezoek is een veelgebruikte intimidatiemethode in onvrije landen.