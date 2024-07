Politie: Influencers als Andrew Tate radicaliseren jonge jongens en wakkeren geweld tegen vrouwen aan

De Nationale Raad van Hoofdcommissarissen (NPCC) schrijft in een rapport dat er sprake is van een noodsituatie. De raad schat dat in Engeland jaarlijks minstens een op de twaalf vrouwen of meisjes slachtoffer worden van geweld gepleegd door mannen, oftewel ongeveer twee miljoen vrouwen. Dat werkelijke cijfer ligt vermoedelijk nog veel hoger, omdat veel geweld tegen vrouwen onder de radar blijft, bijvoorbeeld omdat het slachtoffer geen aangifte durft te doen.