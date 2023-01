Politie Hilversum heeft krap tien minuten nodig om demonstratierecht te schenden Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 168 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: shirley de jong https://flic.kr/p/p3e2Lo

Een eenzame Hilversumse klimaatdemonstrant heeft krap 10 minuten aandacht kunnen vragen voor de klimaatcrisis. Zo lang duurde het voordat de politie ter plaatse was om de eenling bij het station weg te halen. Met welke reden dit is gebeurd, is niet duidelijk.

De 64-jarige Trees Lammers was van plan een week lang van zonsopgang tot zonsondergang voor het station te staan, om 'het gezapige en suïcidaal consumerende Gooi wakker te schudden’, zo meldt NH Nieuws. Gewapend met enkele bescheiden protestbordjes, een paspop, klapstoeltje en regenkleding. Kort nadat ze zich heeft geïnstalleerd, wordt ze alweer afgevoerd.

Lammers is bepaald geen onbekende klimaatactivist in het Gooi en omsteken. Vorig jaar kreeg ze nog de officieuze functie van klimaatburgemeester van Hilversum, maar werd pas echt bekend toen ze ook weer uit dat ambt werd gezet. De functie was toegekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de bedoeling dat Lammers haar stadgenoten kon aansporen iets tegen de klimaatcrisis te doen. Het ministerie had zich echter verkeken op de hands-on-mentaliteit van Lammers. Direct na haar aanstelling ging ze halfnaakt op het spoor zitten om een kolentrein tegen te houden, een dag later ketende ze zich vast aan het hoofdkantoor van ING. Dat was volgens het ministerie ‘niet de bedoeling’ en haar functie werd weer opgeheven.