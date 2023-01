Politie heeft last van storende complotdenkers die onderzoeken dwarsbomen met kwalijke nonsens

Volgens de politie en het OM gebeurt het steeds vaker dat mensen “complotten zien in tragische gebeurtenissen en desinformatie verspreiden”, vooral wanneer daar kinderen bij betrokken zijn. “Dat wordt vaak gekoppeld aan theorieën over satanisch kindermisbruik", aldus Michiel Zwinkels, hoofdofficier van justitie in Den Haag. Dat gebeurde onder andere bij de ontvoering van en moord op de 9-jarige Limburgse Gino, en bij de schietpartij in Brunssum waarbij de 14-jarige Gianna om het leven kwam.