Politie heeft 32 minderjarigen die protesteren tegen klimaatbeleid aangegeven bij Veilig Thuis Nieuws • Vandaag

De politie heeft de gegevens van 32 minderjarigen die werden aangehouden bij de blokkade van de A12 in Den Haag doorgespeeld aan Veilig Thuis, het officiële meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat heeft de Volkskrant boven water gehaald. Volgens een woordvoerder van het korps heeft een "interne kwaliteitscontroleur" vastgesteld dat het doorsturen van de gegevens in al deze gevallen voldeed aan de geldende regels.

‘Ik schrik van dit aantal’, zegt Extinction Rebellion-woordvoerder Roel Kessels. ‘Wij vinden het schandalig dat de politie het zo aanpakt.’ Volgens hem hebben meldingen bij Veilig Thuis een ‘afschrikwekkende werking’ op minderjarige demonstranten en hun ouders. ‘Ter plaatse zijn ze vaak de enigen die hun identiteitskaart moeten laten zien. Het was al naar dat de politie dreigde Veilig Thuis in te schakelen. Nu ze het echt doen, wordt de drempel voor minderjarige activisten nog hoger. Terwijl het klimaat de volgende generatie juist meer aangaat.’

Veilig Thuis, dat jaarlijks zo'n 120 duizend meldingen van kindermishandeling of huiselijk geweld moet onderzoeken, heeft al met minstens één ouder contact opgenomen. De moeder kreeg te horen dat ze haar 15-jarige dochter "in gevaar had gebracht". Ook kreeg ze het verwijt dat de dochter bij de blokkade aanwezig was op een vrijdag, een schooldag. Over heel de wereld staken scholieren al jaren op vrijdag tegen het gebrek aan klimaatmaatregelen. Fridays for Future is in 2018 gestart door de toen 15-jarige Greta Thunbergs.

De autoriteiten verwijten de moeder het kind in gevaar te hebben gebracht omdat de politie een waterkanon heeft ingezet tegen de geweldloze demonstranten. Veilig Thuis heeft geconstateerd dat er geen sprake is van kindermishandeling. Het dossier over de kwestie wordt 20 jaar bewaard. Bij onterechte klachten kan het dossier worden vernietigd maar de moeder kwam er achter dat dat weinig soelaas beidt, vertelt ze aan de krant: "Als je dossier is verwijderd en er komt weer een melding binnen, kan Veilig Thuis niet zeggen: deze zaak kennen we al, dit is niks. Dan moeten ze opnieuw onderzoek doen."