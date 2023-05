Politie Groningen treedt hardhandig op tegen studenten die demonstreren tegen onveilig klimaat universiteit

27 apr. 2023 - 5:42

Of de RUG zich in zijn kuif gepikt voelt is ook maar net hoe mevr. Susanne zich geuit heeft in haar onvrede. Je kunt er met gestrekt been ingaan en je als een klein kind gedragen en overal 'nee' op zeggen of je kunt de meningen masseren en met goede alternatieven komen. Daar tussen zit nog een hele wereld. De echte omstandigheden zoals het gegaan is, zullen we nooit weten, dus moet je op de rechterlijke macht, die in Nederland niet slecht is, vertrouwen.