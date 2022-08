Politie grijpt in bij protest tegen bomenkap, laat blokkeerboeren ongemoeid

3 aug. 2022 - 19:56

@drs De opsporing van misdrijven valt dan weer niet onder de handhaving van de openbare orde en het gezag van de burgemeester. Hoe het werkt bij een demonstratie is dat de driehoek (burgemeester , HOVJ en de politiechef) bijeen komen. Daar wordt informatie gedeeld, worden risico’s gedeeld en op basis daarvan wordt besloten de demonstratie te verbieden (gebeurt bijna nooit) en zo niet onder welke voorwaarden deze kan plaats vinden. Daarbij wordt gekeken naar locatie, tegendemonstranten, veiligheid etc. De politie chef zal voorstellen doen over de operationele inzet maar de burgemeester besluit bijvoorbeeld of en wanneer de me mag worden ingezet, bijzondere middelen als de waterwerper en besluit over een verzoek om bijstand van andere eenheden, marechaussee of defensie. In de driehoek wordt ook gesproken over beleidskaders en tolerantiegrenzen. “Als dit gebeurt dan moet de politie dat doen”. De politie kan in de situatie dus afwegingen maken maar wat er moet gebeuren en binnen welke kaders bepaalt echt het bevoegd gezag. De politie besluit niet zelfstandig of een demonstratie wordt verboden of toegestaan. Ook zal van tevoren besproken worden in welke gevallen direct wordt aangehouden en in welke gevallen dat later gebeurt om escalatie te voorkomen. Over de afwegingen die een rol spelen bij wel niet ingrijpen zie ook: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/08/jelle-van-buuren-bij-de-volkskrant-over-de-escalatie-van-boerenprotesten