De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Politie grijpt in bij opnames anti-Wildersclip Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 682 keer bekeken • bewaren

De Haagse politie heeft ingegrepen bij opnames van de dancepop-band Woody Grooves. Agenten sommeerden de bandleden om uit de Hofvijver te komen, toen ze daar een clip aan het opnemen waren.

“Helaas was de politie niet bepaald gediend van ons avontuur in de Hofvijver”, vertelt Woody Grooves. De band was in de vijver gesprongen om daar een anti-Wildersclip op te nemen.

De bandleden kregen een boete van 1050 euro. Via een pagina bij crowdfunder GoFundMe hebben ze het boetebedrag inmiddels opgehaald. Het geld dat extra binnenkomt, belooft de band voor de helft te doneren aan MiGreat. De andere helft gaat naar de productie van nieuwe protestbangers.